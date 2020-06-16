"У инвесторов остается большой интерес к Дальнему Востоку, идет перевес в сторону российских инвесторов, но текущий этап станет важным с точки зрения привлечения иностранных инвесторов в будущем. Все больший интерес у инвесторов вызывают проекты в экотуризме, этнотуризме, гастротуризме, палеологии. Сегодня стартует всероссийский конкурс на создание кластеров на развитие экотуризма. ДФО активно участвует в этом процессе. Мы видим, что все движется в правильном русле", — сказал Семенцов на VI Тихоокеанском туристском форуме, который проходит в режиме онлайн 16-18 июня.

Он отметил, что крупные инвесторы, принявшие решения о реализации проектов, до ситуации с COVID-19, не изменили своим планам.

"Другая часть инвесторов, особенно иностранных, которая была существенно заинтересована в выходе на Дальний Восток, но не принявшая еще финальное решение, находится в определенной паузе. Они просят какое-то время опять же на восстановление бизнеса и принятие решения немного позже", — сказал Семенцов.

По его словам, в последние три года туристический поток на Дальний Восток существенно вырос. В 2019 году регион посетили 7,5 млн человек, из них 65% приходится на Приморье.

"Около 80% всего турпотока — это внутренние туристы. Иностранный турпоток фактически везде остановился, везде наблюдается падение. Но при этом, Россия, как и большинство стран, занята развитием, в том числе, внутреннего туризма сейчас. И государства во всем мире поддерживают это направление, за счет дополнительных мер поддержки, как и делается в России. И это очень позитивный прием", — сказал он.

По его мнению, восстановление туристического рынка на Дальнем Востоке может произойти быстрее за счет внутреннего туризма.

"В моем понимании, восстановление может быть, как раз быстрее с точки зрения того, что доля внутреннего туризма, который пострадал меньше, она основная в турпотоке на Дальнем Востоке", — сказал Семенцов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.