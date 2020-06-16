В абсолютном выражении показатель составил 13,1 тыс. В сравнении с маем 2019 г. он упал на 48%.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в мае выполнено 21 тыс. полетов: в сравнении с апрелем это на 41% больше, в сравнении с маем 2019 г. — на 73% меньше.

Число внутренних полетов составило 48 тыс.: это на 25% больше к апрелю, но на 39% меньше к маю 2019 г.

Всего в небе над РФ в мае 2020 г. обслужено 69,1 тыс. полетов, что на 30% больше к апрелю и на 56% меньше, чем годом ранее. За январь-май 2020 г. обслужено 493 тыс. полетов (-26% г/г).