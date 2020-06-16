"На сегодняшний день могу сказать, что серьезной угрозы, катастрофической какой-то, для заповедников Таймыра произошедшая авария не представляет", — сказал Просекин на совещании во вторник с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным и губернатором Красноярского края Александром Уссом в Норильске.

Он уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что есть несколько факторов, которые уберегли заповедные зоны от тяжелых последствий разлива нефтепродуктов.

"Во-первых, это колоссальное расстояние — 800 км. Во-вторых, еще не было отчета правительственной комиссии о том, в каком это количестве (топливо — ИФ) попало в озеро Пясино. Потом, дизтопливо — это не нефть, оно растворяется в воде, оседает в виде осадка на дно. При учете такого расстояния, температуры воды, скорости течения воды, оно просто-напросто до Карского моря не дойдет", — пояснил Просекин.

Он также подчеркнул, что Путоранский заповедник находится вне бассейна загрязненных водоемов, водосброс с территории Пуринского заказника идет против течения — загрязняющие вещества на охраняемую территорию пройдут. Сам Таймырский заповедник, по словам директора, находится в совершенно другом бассейне.

"Что касается ущерба для заповедников: в любом случае до конца летнего сезона будут взяты пробы на химический анализ. Будет установлено, есть ли нарушения ПДК и есть ли вообще какое-либо загрязнение. Исходя из этого уже будут приниматься дальнейшие решения. Сейчас кричать о том, что заповедники критически пострадали — это голословно", — добавил Просекин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В настоящее время в ликвидации ЧС задействовано более 700 человек и около 300 единиц техники, подключена авиация МЧС. На воде установлены боновые заграждения для локализации пятен топлива. Нефтепродукты собирают с поверхности рек, ближайших озер и притоков, а также с прибрежного грунта.