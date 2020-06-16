"Продолжаем работать над запуском новых проектов. Кроме ранее реализуемых мер мы сейчас совместно с Дальним Востоком в том числе прорабатываем расширение существовавших ранее решений", — сказала Лысенкова на VI Тихоокеанском туристском форуме, который во вторник стартовал в режиме онлайн.

"В настоящий момент федеральное правительство работает над формированием нового пула регионов, нового пула требований, которые позволят туроператорам, оказывающим услуги и продукты в сервисе туриндустрии, уже в этом году помочь туристам сделать путешествие более доступным, приятным и комфортным, разработав новые продукты, в том числе в поездках по Дальнему Востоку, и межрегиональные поездки", — добавила она.

По ее словам, на федеральном и региональном уровнях большое внимание уделяется сохранению рабочих мест в сфере туризма, в случае их сохранения предусмотрены дополнительные преференции. Также предусмотрены отсрочки по уплате налогов, получению кредитов на льготных условиях.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.