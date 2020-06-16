Как сообщается в пресс-релизе германского авиаперевозчика, увольнения затронут все сегменты бизнеса Lufthansa, а также практически все компании группы.

"Только в сфере воздушных перевозок, по нашим расчетам, кризис коснется 5 тыс. рабочих мест, в том числе 600 пилотов, 2600 бортпроводников и 1500 сотрудников наземного персонала", — говорится в сообщении.

Lufthansa Technik — дочернее предприятие Lufthansa, специализирующееся на техническом обслуживании и ремонте самолетов — может урезать штат на 4500 человек, включая 2500 сотрудников в Германии, тогда как реструктуризация кейтерингового бизнеса LSG Group может затронуть 8300 сотрудников по всему миру.

Руководство компании надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных трудовых коллективных договоров. Эти кризисные соглашения планируется заключить к 22 июня.

"Мы хотим сохранить как можно большее количество рабочих мест в период кризиса и избежать увольнений", — заявил директор отдела по персоналу Lufthansa Михаэль Ниггеманн, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В Lufthansa работает свыше 138 тыс. сотрудников. Ранее предполагалось, что концерну придется уволить порядка 10 тыс. человек.

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, а также ограничениями, которые были приняты с целью ее сдерживания, нанес тяжелый удар по авиакомпании.

В начале этого месяца наблюдательный совет Lufthansa проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.