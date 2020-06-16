"В настоящее время в 26 санаториях Кавминвод отдыхают уже 366 человек. Еще 1 тыс. 155 мест в здравницах забронировано на ближайшее время", — говорится в сообщении.

В регионе прорабатывают вопрос проведения тестирования сотрудников санаторно-курортных учреждений и отдыхающих на COVID-19 за счет средств краевого бюджета. А также планируют организовать курортную реабилитацию медработников.

Как сообщалось, с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

Прием отдыхающих в санатории проводится только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Всего в регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.