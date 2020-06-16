"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 8248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2950 (35,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Накануне в стране было почти столько же случаев — 8246, и это был самый низкий показатель с начала мая. Суточный прирост со 2 июня держится в коридоре 8,2 — 8,9 тыс., темп прироста снизился за это время на 0,6 п.п. — с 2,1% до текущих 1,5%. Суточная смертность во вторник составила 193, это самый большой показатель с 10 июня (216).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 545 458 случаев коронавирусной инфекции, 7 284 умерших и 294 306 выписанных (9 767 выписаны за последние сутки, число выписанных за сутки превышает число заболевших). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 243 868. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,11 млн), на втором — Бразилия (888,2 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (343 тыс.).

По состоянию на вторник, следует из данных Роспотребнадзора, в России выполнено более 15,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 234 тыс. за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 312 тыс. человек.

В Москве 1 416 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 смерти и 2874 выздоровевших.

Еще 694 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в Московской области, 319 — в Иркутской области, 234 — в Санкт-Петербурге, 231 — в Свердловской области, 220 — в Ханты-Мансийском АО, 206 — в Нижегородской области, 201 — в Воронежской области, 171 — в Челябинской области, по 158 в Ростовской области, Красноярском крае. 147 — в Ульяновской области, 123 — в Саратовской области, 110 — в Орловской области, 109 — в Архангельской области, 104 — в Волгоградской области, 103 — в Новосибирской области. В других российских регионах число новых случаев не превышает 100.

Согласно данным по смертности, самое большое число летальных случаев за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге — 54, и северная столица по этому показателю впервые обогнала Москву (52). Еще 12 умерших в Московской области, 10 — в Пермском крае, 9 — в Дагестане, по 4 в Тульской, Ростовской, Свердловской областях. По трое умерших в Ивановской, Орловской, Ульяновской, Новосибирской областях. По двое — в Нижегородской, Иркутской, Воронежской, Тамбовской, Новгородской областях, Алтайском, Приморском краях, Ханты-Мансийском АО. По одному летальному исходу в Ингушетии, Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Самарской, Саратовской, Тюменской, Омской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Астраханской областях, Ставропольском, Красноярском, Краснодарском краях.

Коэффициент распространения инфекции в Москве остается неизменным — 0,97. В России коэффициент немного снизился — до 0,98 (накануне 1,0).