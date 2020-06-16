"Если в мае рейсы из столицы республики осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полеты еще в 35 российских города. Таким образом маршрутная сеть аэропорта Симферополь в первый месяц лета увеличится до 46 направлений полетов", — говорится в пресс-релизе.

Расширение маршрутной сети полетов в Крым происходит на фоне частичного снятия действовавших до 15 июня ограничений, связанных с COVID-19. Весной 2020 года, из-за введенных противоэпидемических мер, пассажиропоток в аэропорту "Симферополь" в целом сократился на 627,7 тыс. человек. Например, в мае крымский аэропорт обслужил на 330 тыс. человек меньше, чем за этот же месяц 2019 года. Пассажиропоток в последний месяц весны упал на 90,2% по сравнению с показателями мая прошлого года, авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

В мае рейсы из аэропорта "Симферополь" осуществлялись в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские Шереметьево и Домодедово. В июне к перечисленным городам добавились полеты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково. В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

К выполнявшим полеты из крымского аэропорта в мае авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", "Азимут", "Якутия", "ИрАэро", S7 Airlines и Nordwind присоединятся еще шесть: RedWings, Smartavia, "Алроса", "Ямал", "Северсталь" и "Руслайн".