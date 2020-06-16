"Помимо популярных Сочи, Анапы, республики Абхазия, проезд в которую будет возможен с 1 июля через пограничный пункт Сочи, а также курортов Крыма и экскурсионных туров по Золотому кольцу к бронированию теперь доступны экскурсионные и оздоровительные туры в Мурманскую область, Самарскую область, республику Карелия, Новгородскую и Ленинградскую области, Калининград, Татарстан, республику Хакасия, Камчатку и в Бурятию на озеро Байкал", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании.

Как отметили в пресс-службе, россиянам предлагаются как однодневные туры без ночевки, так и поездки на неделю или девять дней. Туристы могут сами выбрать способ передвижения: можно оформить только наземное обслуживание, добраться на самолете регулярным рейсом или на поезде.

По словам исполнительного директора туроператора Сергея Толчина, временное закрытие въездного туризма освободило значительные емкости на популярных туристических маршрутах.

"Это позволило нам сконцентрировать свои усилия на внутренних направлениях и предложить российским путешественникам как новые маршруты, так и те, которые были популярны у иностранных туристов. Например, традиционно высоким спросом у зарубежных гостей пользовались туры в Мурманск и на озеро Байкал", — пояснил он.

Как сообщили в "Интуристе", первые дни продаж пакетных туров показали заинтересованность российских туристов в новых маршрутах.

"Российским туристам во многом интересны те же самые маршруты, спрос на которые активно рос у гостей из-за рубежа. Популярностью пользуются экскурсионные туры в Казань и по республике Татарстан различной продолжительности, а также туры в Мурманскую область с путешествием за полярный круг", — рассказали в компании, добавив, что наиболее востребованными являются короткие экскурсионные и релакс-туры выходного дня.

Ранее Ростуризм совместно с туроператорами и министерством транспорта объявил о запуске новых доступных маршрутов и направлений для россиян помимо традиционного юга России. Среди них – Алтай, Хакасия, Калининградская область и другие. Кроме того, ведомство разрабатывает меры поддержки туроператоров, которые займутся турами по России, им обещаны субсидии за продажу путешествий по стране.