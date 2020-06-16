Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает во вторник, что посты ДПС, пешие и мобильные патрули, а также участковые уполномоченные перекроют все возможные въезды в заповедник.

"Согласно распоряжению правительства Челябинской области, деятельность баз отдыха и пансионатов приостановлена до 30 июня. Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой закрыт заповедник "Аркаим"", — отмечает пресс-служба.

Туристов просят в эти дни воздержаться от посещения заповедника.

Согласно данным оперативного областного штаба, в Брединском районе, где расположен заповедник, зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что основным очагом распространения COVID-19 в районе стало Калининское сельское поселение, расположенное в 8 км от "Аркаима".

Ежегодно 21-22 июня тысячи неорганизованных туристов собираются на территории древнего поселения "Аркаим". Многие из них причисляют себя к культу неоязычников и стремятся провести здесь самую короткую ночь года, чтобы на рассвете провести коллективную "космическую" зарядку и "напитаться космической энергией".

Историко-культурный заповедник "Аркаим" создан на месте открытого в 1987 году укрепленного поселения бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.