"Действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, с 16 июня снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд. Для посещения будут доступны зоны отдыха и пляжи. Откроются строительные магазины.

Также разрешено проводить мероприятия по подготовке к военному параду, который пройдет 24 июня в Туле в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы в 1945 году.

Возобновление деятельности организаций возможно только при полном выполнении требований Роспотребнадзора, подчеркивается в сообщении.

На заседании оперативного штаба губернатор Алексей Дюмин отметил, что в регионе продолжает действовать целый ряд ограничений. В частности, продлен еще на неделю режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

"При этом анализ данных за прошедшую неделю говорит о том, что регион постепенно выходит на снижение заболеваемости COVID-19. Зафиксировано и заметное снижение числа случаев пневмонии", — сказал Дюмин.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что на сегодня COVID-19 выявлен у 5 тыс. 436 жителей области. На карантине находится чуть более 1 тыс. человек. Темп прироста заболевших коронавирусом по области снизился с 2,5% до 1,9%. Уменьшилась доля пенсионеров среди заболевших. Лабораторно обследовано 107 тыс. человек, и эта работа продолжается. Сформирован достаточный запас тест-систем, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта. Часть мер ослаблена, в частности, отменены цифровые пропуска для пересечения границы региона и обязательный режим самоизоляции на две недели для въезжающих в регион. Также разрешена работа летних кафе с открытой верандой, магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м.