В частности, возобновляется регулярное авиасообщение по следующим маршрутам: 20 июня — Алма-Ата — Анталья — Алма-Ата, Нур-Султан — Стамбул — Нур-Султан; 21 июня — Алма-Ата — Стамбул — Алма-Ата, Нур-Султан — Анталья — Нур-Султан; 23 июня — Атырау — Стамбул — Атырау; 1 июля — Алма-Ата — Тбилиси — Алма-Ата.

С 3 июля авиакомпания запускает новый регулярный рейс Алма-Ата — Батуми на побережье Черного моря.

Авиакомпания напоминает, что с 8 июня началось выполнение еженедельных вывозных рейсов между Алма-Атой и Сеулом, с 1 июля начнутся регулярные полеты между Алма-Атой и Сеулом с частотой три раза в неделю.

На минувшей неделе сообщалось, что Казахстан начнет поэтапное возобновление международных авиарейсов с 20 июня. С 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.

Регулярное авиасообщение в Казахстане было прервано из-за распространения коронавируса, с 16 марта по 11 мая в стране действовал режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.