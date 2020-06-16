Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Развитие туристической отрасли сейчас в зоне особого внимания правительства. 8 июня на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил заняться системным развитием этого важного сектора экономики. Акцент будет сделан на создание туристической инфраструктуры в России", — напомнили в пресс-службе.

"Также председатель правительства анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики", — говорится в сообщении.