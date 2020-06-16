О решении возобновить работу столичных музеев и выставочных залов, которые из-за пандемии коронавируса закрылись для посещения в середине марта, объявил мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня.

Так, с 16 июня откроются музеи и павильоны ВДНХ, Московский музей современного искусства, Музей Москвы, Музей-заповедник Царицыно, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Музей военной истории Российского военно-исторического общества и другие.

При этом часть московских музеев, среди которых Московский Планетарий, Музей космонавтики, Дарвинский музей, приняли решение перенести открытие для зрителей на более поздний срок. Накануне глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рекомендовал столичным музеям оценить готовность к открытию залов для посетителей с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, если музей не сможет обеспечить безопасность посетители и персонала, открытие рекомендовано перенести.

Музеи при работе с посетителями должны выполнять рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором. Согласно рекомендациям, музеи перед открытием для посетителей должны подготовить помещения к полноценной работе — провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями (кассах, стойки администраторов и при выдаче аудиогидов), а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. Также музеям рекомендовано отказаться от проведения экскурсий для туристических групп, при этом они смогут проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии в группах не более пяти человек.

С 16 июня для посетителей откроется Московский зоопарк, билеты в который можно будет купить только на сайте зоосада. При посещении зоопарка каждый гость должен будет выдерживать дистанцию в 1,5 метра, которая дополнительно подчеркивается яркими метками на дорожках. Для дополнительного обеспечения социальной дистанции временно будут закрыты внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также Детский зоопарк. Можно будет прогуливаться по территории, но не использовать скамейки, беседки и детские площадки. Зоопарк также просит всех посетителей надевать маски и перчатки.

Кроме того, с 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей. Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Посещение музейных парков и заповедников будет разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция.

В свою очередь федеральные музеи, среди которых Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, останутся закрыты для посетителей.