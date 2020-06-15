Положение устанавливает особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма, либо турагентом, реализующим продукт такого туроператора.

В соответствии с положением туроператор "должен обеспечить предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года".

Под равнозначным в документе понимается туристский продукт, потребительские свойства которого (программа пребывания, маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в месте временного пребывания, а также дополнительные услуги) соответствуют туристскому продукту, предусмотренному договором.

Если принято решение о предоставлении равнозначного туристского продукта, туроператор в соответствии с положением должен направить туристу или турагенту в течение 60 дней с момента его вступления в силу уведомление, содержащее обязательство по предоставлению в срок не позднее 31 декабря 2021 года равнозначного туристского продукта. Турагент обязан направить заказчику уведомление в течение одного рабочего дня.

"Туроператор не вправе требовать доплату за равнозначный туристский продукт в случае оплаты заказчиком общей цены туристского продукта, предусмотренной договором, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного туристского продукта могут быть изменены", — следует из документа.

При этом в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при его отказе от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм в срок не позднее 31 декабря 2021 года.

Положение также устанавливает порядок, при котором туроператоры обязаны вернуть средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате клиентам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается наличие у туриста инвалидности, его временная нетрудоспособность, регистрация в качестве безработного в службе занятости, достижение 65 лет.

"Туроператор при осуществлении возврата заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм... обязан уплатить проценты за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления в силу настоящего положения, за каждый календарный день пользования. Проценты начисляются со дня предъявления заказчиком соответствующего требования до дня возврата заказчику уплаченной за туристский продукт денежной суммы", — следует из текста документа.

Владимир Путин 8 июня подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который вносит в том числе поправки в закон об основах туристской деятельности. Изменения наделяют правительство правом устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при брониров