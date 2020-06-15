"Недовольство вызывает обязательное наличие справки об отсутствие коронавируса, и проведение регулярного тестирования сотрудников санатория", — сказала Догузова на прошедшей в понедельник в режиме видеоконференции встрече с Мироновым, ее слова цитирует пресс-служба фракции "эсеров".

"Понятно, что не везде можно быстро сдать анализ крови и получить справку, поэтому в Ростуризме обсуждается смягчение правил и для санаториев", — уточнила она.

Глава Ростуризма отметила, что на сегодняшний день согласованы подробные рекомендации по работе гостиниц на российских курортах, и "они не такие жесткие", как для санаторно-курортных учреждений, где "требования вызывают много нареканий со стороны отдыхающих и администраций санатория".

Участники встречи заявили, что государство должно сделать все возможное, чтобы в нынешнем сезоне россияне смогли полноценно отдохнуть в своей стране, для чего во многих регионах снимаются ограничения на работу гостиниц.

"В 20-х числах июня самолеты полетят в Калининград, Краснодарский край, Минеральные воды, Крым. Но о запуске полноценного курортного сезона можно говорить с 1 июля", — сказала Догузова.

Она уточнила, что "в этом году появилось много недорогих сбалансированных предложений, которые могут стать достойной заменой отдыху на море".