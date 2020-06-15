С 10 апреля аэропорт работал по сокращенному графику — с 15:10 до 08:20 (по местному времени). По данным пресс-службы, изменения режима работы были связаны со проведением строительно-монтажных работ на взлетно-посадочной полосе аэродрома. В частности, за это время было заменено светосигнальное оборудование, установлена система огней высокой интенсивности категории III А (ОВИ-III), а также завершены работы по расширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Ранее сообщалось, что за первую неделю апреля объем перевозок в аэропорту упал более чем на 80%. "Снижение объемов перевозок в марте 2020 года составило "минус" 9%, при том, что результаты работы февраля демонстрировали прирост "плюс" 28% год к году. В апреле уровень падения объемов составил более 80% по состоянию на 7 апреля 2020 года", — сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Глава Росавиации Александр Нердько оценивал инвестиции в реконструкцию аэропорта в сумму порядка 10,6 млрд рублей, из которых 5,3 млрд рублей составляет финансирование за счет средств федерального бюджета, остальное — частные инвестиции в аэровокзальный комплекс. По информации Нерадько, после реконструкции аэропорт Челябинска сможет принимать воздушные суда любых типов, а также при самых сложных погодных условиях.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.