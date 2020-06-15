Как сообщает пресс-служба РЖД, периодичность курсирования "Стрижей" между Москвой и Нижним Новгородом увеличится с 3 июля. Согласно временному графику движения, на маршрут возвращаются три пары поездов, которые будут курсировать в зависимости от дня недели (N701/N702, N707/N708 и N709/N710). Также перевозки продолжат осуществлять поезда N704 и N705.

"Это связано с постепенным увеличением спроса пассажиров на поездки вследствие снятия ограничений, которые действовали в различных регионах РФ", — сообщает пресс-служба.

В пресс-службе Горьковской желдороги (филиал РЖД) "Интерфаксу" уточнили, что курирование трех пар скоростных поездов "Стриж" возобновляется частично. Скоростной поезд "Стриж" N708/709 сообщением Москва — Нижний Новгород назначается на период с 3 июля по 27 сентября по пятницам и воскресеньям; N710/701 отправлением из Москвы назначается на период с 3 июля по 27 сентября по пятницам и воскресеньям, из Нижнего Новгорода с 4 июля по 28 сентября по субботам и понедельникам. Скоростной поезд "Стриж" N702/707 назначается на период с 4 июля по 26 сентября по субботам.

Курсирование одной пары "Стрижей" N704/705 отправлением из Москвы в 11:00 мск и отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00 мск продолжается.

Ранее сообщалось, что РЖД из-за сокращения пассажиропотока в апреле-мае отменили четыре из пяти пар поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, сохранялось курсирование только одной пары N704/705.