"В рамках "туристических коридоров" Балеарские острова смогут посетить почти 11 тыс. туристов из Германии. В ближайшие дни они прибудут на 47 рейсах и проведут на островах не менее пяти дней. Большинство прибудут на Майорку, также запланировано восемь рейсов на Ибицу и один на Менорку", — пишет издание.

По прибытии у туристов измерят температуру. Также они будут обязаны сообщить место своего проживания и контактную информацию. При этом тесты на COVID-19 путешественники проходить не будут, обязательного карантина также нет.

"Балеарские острова открылись раньше других регионов Испании. Эта пилотная программа поможет восстановить репутацию страны как безопасного комфортного направления. А Германия была выбрана потому, что туристов оттуда приезжает больше всего, а эпидемиологическая обстановка аналогична той, что в Испании", — отмечает газета.

Доходы от туризма составляют 35% ВВП Балеарских островов.

"На похожий шаг пойдут и Канарские острова, где хотят принять 9,3 тыс. немецких туристов во второй половине июня. Однако у туристов будут спрашивать тесты на COVID-19, либо же они будут проходить тестирование в аэропорту. Это пока не решено", — пишет издание.

Чрезвычайное положение в Испании будет отменено 22 июня, с этого дня страну смогут посещать иностранные туристы. Карантин по прибытии также будет упразднен. Для стран, не входящих в Шенген, Испания откроет границы с 1 июля – но при условии, что эпидемиологическая обстановка там такая же или лучше, чем в странах ЕС.

По состоянию на середину июня в Испании заразились COVID-19 свыше 242 тыс. человек, скончались 27 тысяч.