Назначение производится в связи с постепенным снятием режима ограничений регионами Российской Федерации и растущим спросом на пассажирские перевозки между Москвой и Петербургом.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" с 24 июня вернет в расписание все рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан".

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД в апреле сократили количество "Сапсанов", временный график движения "Сапсанов" был продлен на период майских праздников. Позже компания сообщила о продлении временного графика курсирования поездов до 28 мая.

В мае РЖД сохранили временный график "Сапсанов" до 23 июня, при этом увеличили число поездов почти вдвое.