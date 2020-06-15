"За последние 10 лет пассажиропоток аэропорта вырос в 2,5 раза с 880 тыс. человек в 2010 году, 2019 год мы закончили с пассажиропотоком более чем в 2,5 млн человек. Это показатель значительного роста, развития предприятия. Надеемся, что к столетию (в 2025 году — ИФ) перешагнем отметку в 3 млн пассажиров и продолжим наше развитие", — сказал Чуев.

Таким образом, к 2026 году пассажиропоток аэропорта может вырасти на 20%.

По его словам, в июне аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на фоне отмены режима самоизоляции в регионе на 20% в сравнении с предыдущими двумя месяцами.

"В связи с пандемией пассажирские перевозки упали практически в разы. До 95% в целом в отрасли было снижение пассажиропотока аналогично прошлому году. В аэропорту Минвод в апреле-мае, которые были самими сложными, до 85% снизился пассажиропоток относительно прошлого года. Но сейчас мы наблюдаем определенную тенденцию к росту, июнь планируем завершить со снижением порядка 60%", — подчеркнул он.

При этом Чуев отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, компания не остановила реализацию инфраструктурных проектов по развитию аэропорта, а также сохранила штат сотрудников.

"В данный момент активно развиваем региональную авиацию. В летнем расписании у нас порядка 20 направлений внутри Российской Федерации. Эту работу мы начали еще в прошлом году, сейчас продолжаем. Открываются новые рейсы, которых вообще раньше не было", — уточнил Чуев, добавив, что одни из самых активных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Симферополь.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рейсы в/из Астрахань, Калугу, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Уфу, Челябинск выполняет авиакомпания "Азимут", Сургут, Тюмень, Самару, Сочи — UTair, Саранск, Брянск, Пензу — "РусЛайн", Нижний Новгород — "ИрАэро". Также есть направления в/из Екатеринбурга, Новосибирска, Череповца.

Как сообщалось, с 1 июня аэропорт Минвод вернулся на прежний круглосуточный режим работы. Обновлено расписание "Лето 2020", в которое возвращен ряд рейсов в регионы РФ и добавлены новые.

В 2019 году аэропортом было обслужено около 2,5 млн пассажиров, что примерно на 4% больше, чем в 2018 году.