"Первые "ласточки" — около 70 туристов, главным образом, из Москвы и Подмосковья — в минувшие выходные посетили наш парк", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в администрации, посещение парка пока разрешено только семьям или группам до пяти человек. "Причем посетители должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", — добавил собеседник.

Несмотря на то, что Большая валдайская тропа открылась, в парке продолжает действовать ряд запретов. В частности, по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Закрыты Визит-центр с гостиницей.

В администрации парка надеются на полное снятие ограничений в первых числах июля.