"Коронавирус в Индонезии и в частности на Бали все еще продолжает распространяться, несмотря на принятые протоколы безопасности. Новые случаи регистрируются в округах Бадунг, Денпасар, Клункунг, Табанан. Власти обеспокоены и не будут торопиться с открытием острова для туристов, пока ситуация не улучшится", — пишет издание.

Как отмечается, власти Бали в первую очередь стремятся убедить путешественников, что поездки на остров безопасны, но в сложившейся ситуации этого сделать не получится.

"Правительство не будет сразу открывать туристические зоны. Сначала будут определены самые благополучные по COVID-19 районы, с них все и начнется. На данный момент открытие аэропорта и морского порта сопряжено с высоким риском, но когда они заработают, всех прибывающих пассажиров будут строго проверять. Ночные клубы будут открыты позже, а число туристов на Бали будет ограничено 50%", — сообщает газета.

Турпоток в Индонезию в апреле упал на 87,4% по сравнению с прошлым годом, страну посетило 160 тыс. иностранных гостей, что стало абсолютным антирекордом за всю историю. В результате в конце апреля прекратили деятельность 1642 отеля и 353 ресторана.

По состоянию на 15 июня в Индонезии зарегистрировано 39,3 тыс. случаев коронавируса, прирост за последние сутки составил 857. Скончались за все время 2,2 тыс. человек.