Просьба прозвучала во время доклада Скуратова на совещании у президента по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник. Выслушав доклад, Путин пообещал о поддержке авиакомпаний за счет развития внутреннего туризма.

"Многие иностранные государства, вы знаете, не открываются, они до сих пор там с собой еще разобраться не могут: кого впускать, кого не впускать, когда там Шенген откроется. Но, во всяком случае, внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так чтобы и перевозчики это почувствовали экономически", — сказал Путин.

"Для нас это самое главное, — ответил глава "Уральских авиалиний". — Мы способны заработать деньги, нам только дать, где летать".

"А для этого, конечно, (нужно — ИФ) открыть регионы: конечно, Крым и так далее... Возможно, страны СНГ по этапу", — добавил Скуратов.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на авиарейсы упал до минимума.

Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля. Рейсы могут начать "сразу несколько крупных перевозчиков" при условии "стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и соблюдении на борту строгих санитарных правил". Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕАЭС и СНГ, уточнял источник.