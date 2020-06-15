"Чтобы оценить повреждения, реставраторы должны выехать на место, осмотреть скульптуру. Примерно завтра к обеду у нас будет заключение", — сказали "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе музея.

Собеседник добавил, что сообщений от граждан или из полиции о повреждении скульптуры музею не поступало. В музее узнали об этом из СМИ.

В музее отметили, что скульптуры коней на Аничковом мосту часто страдают от рук вандалов, но при недавнем осмотре фигуры были в порядке.

Информацию о повреждении статуи подтвердили в полиции.

"14 июня в полицию Центрального района поступило сообщение о повреждении скульптуры, установленной на мосту через реку Фонтанка. Сотрудники полиции выехали на место и при осмотре обнаружили повреждения статуи. По данному факту полицией проводится проверка", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в понедельник.

На опубликованных изданием Фонтанка.ру фотографиях заметно, что у скульптуры разорваны поводья.