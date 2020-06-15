"Думаю, что 3 июля можно пытаться, при наличии всех критериев, которые мы оценим еще за неделю заблаговременно, начинать (летнюю оздоровительную кампанию — ИФ). Причем составлять жесткий график открытия с учетом территориальных особенностей", — сказал Ковалев.

Он отметил, что начать кампанию сразу по всей территории области сложно, так как в каждом районе ситуация с коронавирусом различается.

Губернатор Василий Голубев подчеркнул, что перед тем, как открыть детские лагеря, необходимо провести основательную подготовку.

"Берите каждый объект под сопровождение, делайте дорожную карту, планы. Так, чтобы мы подошли к этому, в полной мере выполнив все необходимое", — добавил Голубев.

В Ростовской области на 15 июня зарегистрирован 7641 случай инфицирования коронавирусом. Прирост за сутки составил 160 человек. Выздоровели 2979 пациентов, 67 скончались.

Ранее сообщалось, что Ростовская область не останавливала подготовку к летнему периоду в детских оздоровительных лагерях в условиях распространения COVID-19. Каждый год в регионе летом отдыхают 500 тыс. детей. На эти цели в бюджете предусматривается около 1 млрд рублей.