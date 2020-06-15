Решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что после 23 июня на территории Волгоградской области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены — при условии продолжения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, с 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ — пока по предварительной записи. С этого же дня в очной форме будут предоставлять соцуслуги и услуги социального сопровождения, а в детских садах заработают дежурные группы.

С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах соцобслуживания. Также с 30 июня открываются спортивные площадки, фитнес-центры и различных спортклубов, а также сезонных кафе, гостиницы, турбазы и санатории.

Что касается проведения массовых мероприятий, то решать, состоится ли событие, будут на заседании оперштаба.

Кроме того, с 15 июля решено дать старт детской летней оздоровительной кампании.

В Волгоградской области с 26 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена до 31 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 4783 человека, 29 пациентов скончались.