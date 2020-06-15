По информации источников, авиакомпания уже наняла оценщиков аукционного дома Sotheby's. British Airways может выставить на продажу по меньшей мере 10 произведений искусства, которые украшают бизнес-залы авиакомпании и офис около аэропорта Хитроу.

По словам эксперта, на которого ссылается Evening Standard, цена одной из картин превышает 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн).

Коллекция British Airways включает в основном произведения британских художников, включая Дэмьена Хирста и Питера Дойга.

Идея привлечения средств за счет продажи части коллекции принадлежит одному из сотрудников авиакомпании, сообщают источники.

British Airways отказалась комментировать информацию СМИ.

Как и другие авиакомпании, British Airways пытается сокращать расходы в условиях кризиса авиаотрасли, вызванного вспышкой коронавируса. Британский авиаперевозчик ведет переговоры с профсоюзами о сокращении 12 тыс. рабочих мест. Под сокращения могут подпасть более 1 тыс. пилотов.

Мировые авиакомпания в 2020 году из-за пандемии COVID-19 понесут рекордные убытки, уровень которых достигнет $84,3 млрд, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА).

Несколько британских авиакомпаний, включая British Airways, пытаются оспорить в суде введение правительством страны обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в Великобританию.