"У нас на сегодняшний день ситуация стабильная. Картина уже нормализовалась, поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер, открыть 95% предприятий всех видов деятельности. Это и заведения общепита (внутри помещений), и гостиницы, и пансионаты, и здравницы, в том числе без медицинской лицензии. Мы полностью отменяем режим самоизоляции", — сказал он в видеообращении на своей странице в "ВКонтакте".

Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма, объекты размещения сейчас доступны для крымчан, а также для граждан, зарегистрированных в республике и городе Севастополь.

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии в крымских гостиницах и санаториях будут контролировать рабочие группы, куда войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств.

На прошлой неделе министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что объекты санаторно-курортного комплекса начнут принимать туристов из всех регионов РФ с 1 июля.