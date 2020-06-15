Компания нуждается в дополнительном финансировании на фоне падения спроса в связи с ограничениями на перелеты, введенными из-за пандемии коронавируса.

SAS в прошлом месяце заключила соглашение о получении кредита на сумму 3,3 млрд крон сроком на три года под гарантии Швеции и Дании, чтобы сократить недостаток ликвидности. Компания также пытается заручиться поддержкой правительства Норвегии, однако с учетом последствий коронавируса и сроков, необходимых на восстановление, ей потребуется дополнительное финансирование.

Авиаперевозчик подсчитал, что ему потребуется 12,5 млрд крон, чтобы вернуть акционерный капитал к докризисным уровням, когда объем операций будет восстановлен.

Власти Швеции в понедельник выдвинули предложение о предоставлении SAS финансовой поддержки в размере до 5 млрд крон в рамках плана рекапитализации, власти Дании также пообещали политическое единство в отношении плана.

"Несмотря на то, что страны начинают открывать границы, фаза восстановления для авиационной отрасли и SAS, наиболее вероятно, выйдет далеко за пределы 2022 года до того, как достигнет уровня спроса, наблюдавшегося до вспышки коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении SAS.