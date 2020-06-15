"Во вторник Управление гражданской авиации Таиланда начнет переговоры о возобновлении международных рейсов с представителями авиакомпаний. Сначала возобновятся деловые поездки, причем прибывающие должны быть готовы к карантину и возможным расходам на лечение. Затем смогут путешествовать туристы из стран, с которыми у Таиланда двусторонние "туристические коридоры", — пишет издание.



Как отмечается, Таиланд уже обсудил с авиаперевозчиками меры для предотвращения распространения COVID-19. Среди них — социальное дистанцирование в самолетах и аэропортах, особые правила для питания на борту, создание карантинных зон.



"Тем не менее, перед тем как принять решение о возобновлении рейсов, нужно рассмотреть множество элементов, в том числе ситуацию с COVID-19 в других странах и возможные маршруты полетов", — цитирует газета представителей Управления гражданской авиации Таиланда.