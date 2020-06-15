"Мы так поступаем, мы переносим наш день открытых дверей в музеях в рамках акции "Музейная неделя" на тот день, когда будут сняты ограничения, когда это будет можно", — сказал Кибовский в понедельник на заседании с руководителями столичных музеев, отвечая на вопрос о том, как будет проходить акция.

Он отметил, что музеи в день поведения акции обычно готовят программы для посетителей, проведение которых в этот раз будет невозможно из-за ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

При этом отменять акцию полностью не следует, считает Кибовский. В будущем, по словам главы департамента, после снятия ограничений возможно проведение акции в течение двух недель.

Акция "Музейная неделя" стартовала в Москве в апреле 2019 года. Музеи и выставочные залы, подведомственные Департаменту культуры Москвы, работают бесплатно каждую третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея есть один день со свободным входом для всех посетителей.