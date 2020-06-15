"Самое верное решение — открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять, руководство учреждения разработало ряд правил для посетителей. Билеты будут продавать только в электронном виде, что позволит регулировать поток посетителей и сохранять дистанцию между людьми", — сказал мэр.

Еще одно обязательное условие — масочный режим, не только для безопасности людей, но и для защиты животных, при этом забывчивые посетители будут иметь возможность купить маску на входе.

Локоть подчеркнул, что, несмотря на все сложности, в зоопарке за все время карантина не пострадало ни одно животное.

Мэр отметил, что летом расходы зоопарка вырастают с 27 млн рублей в месяц до примерно 31 млн рублей из-за необходимости заготавливать корм для животных (у зоопарка есть собственное подсобное хозяйство).

"Наш зоопарк всегда обеспечивал себя сам. Кормление животных, зарплата сотрудников, коммунальные платежи — все окупалось за счет посетителей. Сбой в работе из-за коронавируса серьёзно ударил по бюджету зоопарка", — сказал Локоть.

По его словам, вопрос об открытии зоопарка будет поставлен в ближайшее время на одном из заседаний оперативного штаба региона.

Директор зоопарка Андрей Шило, со своей стороны, отметил, что если до пандемии ежедневно зоопарк посещало около 5 тыс. человек, то сейчас число посетителей может быть сокращено до 3 тыс. в день, чтобы соблюдать меры социальной дистанции из расчета, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек.

"На входе в зоопарк установлены датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. Кроме того, планируем ограничить продажу билетов: допустим, с 9:00 до 11:00 часов их смогут купить 600 человек, с 11:00 до 13:00 еще 600 и так далее, но не более 3 тыс. человек в сутки", — сказал директор.

В местах скопления людей будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. Каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличится число охранников, также будут привлекаться волонтеры", — отметил Шило.

Как сообщалось, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта, из бюджета города ему было выделено 5 млн рублей, из регионального — 27,5 млн рублей.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 770 видов. Более 350 из них занесены в Международную красную книгу, около 180 видов — в Красную книгу России и региональные Красные книги.