Согласно рекомендациям, члены Еврокомиссии 15 апреля разработали дорожную карту по снятию и ослаблению ограничений, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Так, открытие границ предполагалось в два этапа: в первую очередь должны открываться внутренние границы Евросоюза, на втором этапе – внешние.

"Несколько государств ЕС уже сняли внутренний пограничный контроль и разрешили туристам поездки в некоторые соседние страны, а также отменили 14-дневный карантин. Что касается тех стран, которые еще не приняли решения об открытии внутренних границ, им настоятельно рекомендуется завершить процесс снятия ограничений до 15 июня 2020 года", — следует из текста.

Между тем, ведомство напоминает о том, что необходимо учитывать и эпидемиологическую обстановку, поэтому с 1 июля ЕС может открыть границы для некоторых стран Балканского полуострова (Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория и Албания), поскольку число зараженных коронавирусом там значительно ниже.

"Снятие ограничений на внешних границах с 1 июля будет проходить постепенно, список стран будет определен по трем критериям: эпидемиологическая обстановка в стране, возможность обеспечения мер для сдерживания COVID-19 во время поездок, а также принцип взаимности (отмена ограничений на поездки в ЕС). Разработанные критерии достаточно гибкие, чтобы их можно было применять к большой группе государств +/-170", — отметили в Еврокомиссии.

Также странам ЕС рекомендуется скоординировать работу по оформлению виз за границей с постепенным снятием ограничений.

Кроме того, ведомство рекомендует с начала июля разрешить поездки некоторым гражданам из стран, в отношении которых действуют ограничения. Предлагается делать исключения для граждан, законно проживающих в ЕС, иностранных студентов, а также высококвалифицированных работников, если их функция необходима с экономической точки зрения, а работа не может быть отложена или выполнена за границей.

При этом государства-члены Евросоюза могут принять по отношению к этим гражданам ряд мер, среди которых самоизоляция.

В документе подчеркивается, что в некоторых странах за пределами ЕС ситуация с коронавирусом по-прежнему остается критической, поэтому "комиссия не предлагает в целом отменить ограничения на поездки на данном этапе". Государства-члены Евросоюза будут вместе выбирать страны, с которыми откроют границы. "Если в стране эпидемиологическая ситуация хуже, чем в ЕС, то ограничения для нее должны оставаться и в июле", — считают в Еврокомиссии.

В свою очередь, страны Евросоюза должны информировать путешественников о новых правилах безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса – соблюдении социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Еврокомиссия предлагает оповещать гостей о них на туристических порталах, с помощью смс и при въезде на территорию ЕС.