"В понедельник начинается прием заявок на участие в городском проекте "Фабрика туристических продуктов и сервисов", который подготовил Комитет по туризму Москвы. Программа нацелена на интеграцию турбизнеса с IT-отраслью и на сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами. По сути, это образовательная и экспертная площадка для внедрения современных технологий и поиска новых источников развития, а также для выработки универсальных механизмов адаптации к нынешним условиям", — рассказали в пресс-службе.

Заявку на участие в программе можно подать до 5 июля на портале travelhub.moscow. В проект приглашаются IT-разработчики, начинающие предприниматели, действующие турагенты и туроператоры и остальные.

"Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса пока рано, и потому нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы — в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Как отмечается, программа включает два направления. "Стартап" — для тех, кто хочет воплотить свои идеи, запустить новый туристический продукт и монетизировать его. И "Слушатель" — для желающих пройти только восьминедельный онлайн-интенсив. Получить доступ к курсу занятий может каждый, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте.

"Чтобы присоединиться к направлению "Стартап", нужно иметь готовую идею или минимально жизнеспособный продукт (MVP), призванный привлечь путешественников в столицу или способствующий развитию внутреннего туризма. Во время обучения эксперты-наставники проанализируют проекты и помогут улучшить их, поделятся своим опытом и расскажут, как применять полученные навыки на практике", — сообщили в пресс-службе.

Итоги программы будут подведены в начале сентября. Десять лучших проектов, выбранных жюри, смогут привлечь финансирование со стороны инвесторов, найти партнеров и первых клиентов.