"С 15 июня канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров", — сообщается на официальном сайте канатки.

Канатная дорога закрылась на ежегодные плановые профилактические мероприятия 20 января текущего года и собиралась возобновить работу весной, но в планы вмешался коронавирус.

Канатка "Мисхор-Ай-Петри" прошла освидетельствование перед началом очередного сезона. Сотрудники специальной государственной диагностической лаборатории "провели визуальный контроль механизмов и вагонов, проверили все крепления", с помощью ультразвукового прибора "просветили" более 20 валов, провели замеры скорости, ускорения, замедления, аварийного торможения.

Дорога подверглась также динамическим испытаниям в условиях максимальных нагрузок. "Грузоподъемность одного вагона — 3 тыс. 200 кг, но в него загружают бетонные блоки массой 4 тыс. кг. С таким грузом вагон проходит три полных цикла на максимально допустимой скорости с применением аварийного торможения. Во время этого испытания специальные приборы производят замеры и контролируют, как ведут себя механизмы", — говорится в сообщении.

Канатка открыта в 1988 году. Есть три станции: "Мисхор" (нижняя), "Сосновый Бор" (средняя) и "Ай-Петри" (верхняя).

Канатная дорога считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью 1 тыс. 670 метров и углом подъема возле гор 460 (один из самых длинных безопорных пролетов в Европе).

Поездка на канатке длится менее 15 минут, за это время можно подняться на высоту 1 тыс. 153 метра, полюбоваться Южным берегом Крыма.