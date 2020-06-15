"В рамках проекта "Комплексное развитие городской и рекреационной среды в особой экономической зоне "Завидово" Тверской области" предполагается построить несколько дополнительных крупных инфраструктурных объектов. На территории курорта у водной зоны будут возведены отель Mercure 4* на 300 номеров, две трехзвездочные гостиницы на 640 номеров, а также трехзвездочный апарт-отель на 440 номеров. Таким образом будет продлена линия отелей вдоль всей бухты курорта "Завидово". Здесь же появится многофункциональный конгресс-центр с шоу-холлом для проведения деловых мероприятий", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта "Завидово".

Также на курорте будет построен крытый семейный центр спортивных и водных развлечений с бассейнами, водными горками и тропическим лесом.

"При поддержке ВЭБа уже создан курортный комплекс Radisson Resort Zavidovo, включающий гостиницу и апарт-отель. Предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ в новом этапе строительства туристических объектов "Завидово" оценивается до 28 млрд рублей. Реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Тверской области и окажет положительный эффект на развитие региона, в том числе повысит уровень занятости", – отметил в ходе подписания соглашения о намерении по финансированию проекта первый заместитель председателя "ВЭБ.РФ" – член правления Николай Цехомскский.

Генеральный директор компании ООО "Васта Дискавери" (управляющей рядом активов "Завидово") Сергей Бачин, в свою очередь, отметил при подписании договора, что сейчас в "Завидово" в год приезжает 200-250 тысяч туристов.

"Наша задача – довести этот поток до 1 миллиона гостей. При поддержке "ВЭБ.РФ" через 4-5 лет курорт будет полностью достроен", — сказал он.

Завидово – сельское поселение на границе Московской и Тверской областей на берегу Иваньковского водохранилища в 130 км от Москвы. В этом месте Волга ближе всего подходит к столице.