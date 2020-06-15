"С завтрашнего дня большинство музеев начнет свою работу. Но еще раз подчеркиваю — не должно быть никакой штурмовщины, нужно все проверить, уточнить работу с персоналом, проверить, готовы ли к открытию. Если нет — давайте отложим", — сказал Кибовский на совещании с руководителями столичных музеев в понедельник.

Он напомнил, что со вторника Москва переходит на второй этап снятия ограничений, в рамках которого музеи смогут открыться для посетителей. При этом, согласно рекомендациям, продавать билеты в музеи следует в электронном виде. Также он напомнил о необходимости нанести специальную разметку в местах скопления посетителей, чтобы не допустить массового скопления людей.

Говоря о музейных парках, которые также смогут открыться с 16 июня, Кибовский попросил представителей музеев убрать все артобъекты, которые установлены для того, чтобы посетители могли с ними взаимодействовать.

"Базовый момент — нет никакой эйфории. Ситуация выправляется. Даже в таком формате мы начинаем возобновлять свою работу, но нельзя допустить распространение вируса ни среди работников, ни, тем более, среди посетителей, чтобы наши первые шаги стали определяющими для того, как мы будем вести свою деятельность в дальнейшем", — добавил глава департамента.