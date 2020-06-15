В том числе терминал возобновил прием рейсов из городов с относительно большим количеством случаев COVID-19 — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, ряда населенных пунктов в Якутии (Якутск, Мирный, Талакан, Полярный, Ленск, Олекминск).

В терминале пассажиров будут встречать сотрудники Роспотребнадзора, которые проводят дистанционную термометрию. До настоящего времени терминал работал только на отправку рейсов.

Ранее прибывающие в Иркутск пассажиры внутренних авиарейсов перенаправлялись в международный терминал, откуда в связи с COVID-19 их доставляли в обсерваторы или по месту жительства для самоизоляции. В отличие от внутреннего, прилетающие в международный терминал пассажиры не могут его покинуть сразу после прилета из-за ряда ограничений.

В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 21 июня. По данным на понедельник, в регионе зарегистрировано 4,568 тыс. инфицированных COVID-19.

Как сообщалось ранее, аэропорт Иркутска в 2019 году увеличил пассажиропоток на 11,3% в сравнении с 2018 годом, до 2,463 млн человек.