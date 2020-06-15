Он пояснил, что на это указывает первоначальный анализ генома, найденного в столичном районе Фэнтай вируса, однако специалисты все еще должны отследить всю цепочку заражений. По одной из версий, вирус попал в замороженную пищевую продукцию от носителя, а затем товар был импортирован в Китай, причем низкие температуры позволили вирусу сохраниться.

"Затем люди могли заразиться путем контактирования с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше", — сказал Ян Пэн.

Однако, по другой версии, вирус мог попасть на продукты питания и распространиться воздушным путем на рынке от уже зараженного, который чихал и кашлял.

South China Morning Post напоминает, что в Пекине в течение 55 дней не фиксировалась передача вируса до тех пор, пока он не был обнаружен у человека, который никуда не ездил и не контактировал с лицами, вернувшимися в столицу. Расследование этого дела в итоге привело к рынку "Синьфади".

В результате к настоящему моменту в Пекине выявлены 79 новых случаев COVID-19, все из которых имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три — в Хэбэй.

Между тем, власти Пекина блокировали 10 жилых кварталов в районе рынка с целью сдержать распространение вируса — вплоть до тестирования населения на наличие заболевания. Кроме этого, власти призвали всех лиц, кто был на рынке за последние 14 дней, оставаться дома.

Также медики проверили более 6 тыс. работников рынка — около 70% персонала — на наличие коронавируса, однако тесты показали отрицательные результаты. Пока новых случаев заболевания не выявили у посетителей рынка и лиц, проживающих по соседству, отмечает South China Morning Post.

За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят Чжоу Юйцин — заместитель главы района Фэнтай.

Столичный комитет здравоохранения по итогам проведенных экстренных совещаний ранее заявил, что "в настоящее время ситуация в области профилактики и борьбы со вспышкой остается крайне сложной, сохраняется неопределенность в отношении мер по профилактике и борьбе со вспышкой болезни".

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей.