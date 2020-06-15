"Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов: "Менделя", "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло" и "Золотой". Высота самого большого, «Золотого» водопада, составляет 77 метров", — рассказали в пресс-службе.

Парк расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Он начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). К водопадам проложены специальные тропы, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около 4,5 часов.

На прошлой неделе благодаря смягчению режима карантина в Сочи гостям "Роза Хутор" стали доступны прогулки в горы. На курорте работают канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2320 метров), открыта набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Также открылись летние террасы кафе и ресторанов.

С 8 июня открылось бронирование отелей на сайте курорта. В начале июля, если позволит эпидемиологическая обстановка, курорт планирует открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в Роза Долине, а также Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне.