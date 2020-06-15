Таким образом, подобные послабления касаются родителей, бабушек, дедушек, детей и внуков лиц, проживающих в Норвегии на постоянной основе.

Однако все приезжающие должны будут в обязательном порядке находиться на карантине в течение 10 дней.

С 11 мая в Норвегии начали постепенно смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. В частности, в мае заработали образовательные учреждения.

С 1 июня в Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в один метр, за исключением лиц, постоянно живущих вместе. Самообслуживание не допускается, а столы и стулья необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

За время пандемии в Норвегии зафиксировано 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 240 человек скончалось.