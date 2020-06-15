"Мы пока не знаем, как сокращенный туристический сезон отразится на ВВП. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы создать образ Греции как безопасного места, и будут ли туристы чувствовать себя здесь комфортно. Так или иначе, мы готовимся к значительному падению турпотока по сравнению с прошлым годом, когда приехало 33 млн гостей", — сказал он на пресс-конференции для греческих и иностранных журналистов, которая прошла на острове Санторини.

Отвечая на вопрос, не поставит ли открытие страны для туризма под угрозу усилия правительства по сдерживанию пандемии коронавируса, Мицотакис заявил, что "риски сохраняются в любом случае", но власти "делают все возможное". В частности, будет поддерживаться социальная дистанция и другие меры безопасности.

"Я считаю, что худшее уже позади, у нас нет необходимости в тотальной изоляции. В случае локальной вспышки инфекции у нас есть медицинская и гражданская инфраструктура для эффективной борьбы с ней", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что за последние несколько дней в международном аэропорту Афин (он единственный принимал зарубежные рейсы) было проведено около 4000 тестов на COVID-19 для всех прибывающих пассажиров. Только два теста дали положительный результат, оба пассажира были без симптомов.

В понедельник возобновил работу аэропорт второго по величине города Греции Салоники. Тестирование на вирус там происходит в зависимости от страны пассажира. Прибывших из благополучных по COVID-19 стран тестируют выборочно, с остальных рейсов проверяют всех.

Греция – одна из наименее затронутых пандемией стран, за все время там подтверждено лишь 3112 случаев COVID-19, 183 человека скончались. Туризм очень важен для Греции, он обеспечивает около 350 тыс. рабочих мест.

"Надеемся, что в 2021 году у нас будет вакцина, этот год будет непростым", — заключил Мицотакис.