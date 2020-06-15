Председатель Союза туриндустрии Мурманской области, бизнесмен Олег Теребенин высказал "Интерфаксу" мнение, что после введения ограничений отрасль серьезно пострадала и на восстановление потребуется несколько лет. На примере своего проекта Aurora Village он отмечает, что для выплаты заработной платы сотрудникам сейчас компания продает автобус, и отсутствие доходов вынуждает совершать подобные действия и других туроператоров.

"Распространяться не могу, но вижу, что у многих плачевная ситуация. Государство чем-то помогло, но в полной мере помочь нельзя — отели стоят пустые, но налоги на землю нужно платить, парки (объекты показа, где туристам предлагают катание на оленьих и собачьих упряжках — ИФ) простаивают, но им нужно кормить животных", — сказал Теребенин.

По его оценкам, если ограничения снимут в настоящее время и туроператоры смогут работать в полную силу уже в сентябре-октябре текущего года, то "в течение двух-четырех лет будем закрывать долги, которые сейчас образовались". Однако если ограничения продолжатся, то туроператоры будут вынуждены начать сокращать работников или отправлять их в отпуск без содержания, предположил эксперт.

Туроператоры сетуют, что на статистику заболеваемости коронавирусом в Мурманской области ключевое влияние оказала вспышка коронавируса в вахтовых городках.

Сейчас, по словам председателя Союза туриндустрии Мурманской области, активный интерес к поездкам на Кольский полуостров проявляют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, которые хотят путешествовать небольшими компаниями или семейными группами, и эти люди с нетерпением ждут возможности приехать на три-четыре ночи в Мурманскую область. В планах туроператоров также продвигать Кольский полуостров среди жителей других мегаполисов России — Екатеринбурга, Новосибирска, Казани.

При этом в обычное время доля отечественных туристов в общем турпотоке Мурманской области составляет около 10%, говорит Теребенин.

Гендиректор туристической компании "Понаехали" Елена Лановая считает, что на восстановление после кризиса из-за пандемии уйдет меньше времени, но туроператорам нужно понимание, когда именно они смогут работать.

"В мае мы с другими туроператорами обращались к губернатору с просьбой разрешить работать хотя бы с местным населением, с маленькими группами. Буквально на днях я получила ответ, что Роспотребнадзор не разрешает эту деятельность, пока коэффициент распространения коронавируса не снизится с 1,1 до 0,5", — рассказала "Интерфаксу" Лановая.

По расчетам Лановой, если туроператоры получили бы разрешение работать с 15 июня — эта дата озвучивалась среди участников отрасли, то потребуется две недели, чтобы "подогреть" туристов, сделать рекламу, и уже с 1 июля местные туроператоры получат загрузку. В летний сезон они будут работать с туристами из России, а осенью, если международное авиасообщение будет восстановлено, будут снова работать с туристами из Европы и Азии, которые едут на Крайний Север за северным сиянием.

"Тогда нам потребуется полгода, чтобы встать на ноги", — сказала она.

Собеседница агентства уверена, что, несмотря на возможное отсутствие иностранных туристов в ближайшее время, в Мурманской области местные гиды все равно найдут клиентов.

"Я считаю, что тех, кто ездил раньше, условно говоря, в Исландию, не очень будет интересовать пляжный туризм в условном Адлере, и тот, кто любит необычный туризм за границей, будет смотреть, что есть интересного в России, на Севере — и тут как раз Кольский полуостров, яркий, необычный, разный. Интерес и спрос есть, мини-группы готовы ехать — это Москва, Петербург, Екатеринбург, Средняя полоса России", — отмечает Лановая.

Мурманские туроператоры могут осознать новую реальность, воспользоваться трендом на немноголюдный туризм и найти свою целевую аудиторию, считает руководитель проектного офиса Мурманского арктического государственного университета, экс-начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова.

"Такой тренд действительно присутствует в связи с тем, что наличие большого количества людей может привести к большей вероятности заразиться, и туристы смотрят в сторону индивидуальных поездок. И, на мой взгляд, это может стать той фишкой, ради чего люди в Мурманскую область поедут", — рассказала агентству Попова.

Эксперт отмечает, что после финансовых кризисов 2008 и 2014 годов туристы прошли период переориентации. И в результате возникает "вилка", когда средний класс, чьи доходы ощутимо снизились, начинают искать дешевый турпродукт, а те, чьи доходы и ранее были очень высокими, сохраняют свое благосостояние и готовы заплатить за сервис, а в новых реалиях — за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

"Желание путешествовать не исчезнет, вопрос в потребностях и возможностях. Может быть, не на пять дней будут ехать, а на три. Но серединного продукта не окажется. Это будет именно в постпандемийный период, а дальше, как показывает история, произойдет рост отрасли", — считает Попова.

Сейчас рано подсчитывать, сколько субъектов туротрасли ушли с рынка из-за кризиса, отмечает Попова. По ее мнению, это станет очевидным и заметным осенью, когда какое-то количество туроператоров продолжит работать и сможет принимать тех, кто хочет приехать на Кольский полуостров зимой.

"Но возможен и рост, возможно, что не произойдет проседания рынка. Вопрос в том, смогли ли субъекты отрасли в эту паузу проанализировать своего потребителя, осмыслить и переформатировать свой продукт", — сказала она.

Как сообщалось, в мае мурманские туроператоры обратились к губернатору Андрею Чибису с открытым письмом, в котором просили разрешить им работать с индивидуальными клиентами и группами туристов до 15 человек, для которых единственным вариантом отпуска в условиях пандемии станет отдых на Кольском полуострове. Под обращением подписались 16 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией туров на Кольском полуострове.

После этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что в правительстве Мурманской области идет обсуждение возможности разрешить деятельность местных туроператоров в условиях коронавируса. При этом власти учитывают риски при эвакуации больных из труднодоступных мест.

Ранее председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

Землянский подчеркнул, что это также распространяется на туроператоров, которые работают в Мурманской области.