"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8246 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2832 (34,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 — 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.

Роспотребнадзор сообщает, что по последним данным в России проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус, из них 280 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции, 7 091 умерших и 284 539 выписанных (4 489 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 245 580.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, — США (2,09 млн, +19,5 тыс. за сутки), на втором Бразилия (867,6 тыс., + 17,1 тыс.). Сразу после России на четвертом месте — Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.). Великобритания на пятом месте (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1359 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 1549 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник продолжил расти и составил 0,97 (накануне — 0,91; еще ранее 0,78 и 0,76). В России коэффициент равняется 1,0 (накануне 1,01).