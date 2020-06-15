"Это значит, что при посещении магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц, органов власти, любых мест массового скопления людей необходимо использовать защитные маски", — сообщил Парфенчиков.

Среди новых очагов заражения COVID-19 — приграничный поселок Вяртселя. Кроме того, по словам Парфенчикова, коронавирусом заболел еще один дорожный рабочий АО "ВАД". Таким образом, количество заболевших в строительном городке вахтовиков в деревне Пуйккола Сортавальского района выросло до 57.

Вместе с тем власти Карелии снимают отдельные ограничительные меры. Так, с понедельника в республике возобновляют работу все виды общественного транспорта.

Меняется продолжительность вахты для работников, прибывающих из других муниципальных образований Карелии: она должна быть не менее одного месяца. Для прибывающих из других регионов продолжительность вахты остается прежней — не менее чем два месяца, сообщил Парфенчиков.

Снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом по Белому морю из Карелии до Соловецких островов. Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг".

"Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма", — отметил Парфенчиков.

Разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.

Органы местного самоуправления должны определить объекты розничной продажи продуктов, товаров первой необходимости и сувенирной продукции и установить время посещения этих торговых точек организованными группами туристов, прибывших в республику из других регионов. Спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием 10 человек и более остаются под запретом до отмены режима повышенной готовности.

По данным оперштаба на 15 июня, в республике COVID-19 заразился 831 человек, пять человек скончались.