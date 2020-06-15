"Эта территория (Заонежья — ИФ) важна для региона и сама по себе, как территория, где сохранились киевские былины, так и как возможность организации круглогодичного посещения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — это Кижский погост", — сообщил Родионов пресс-службе карельского правительства.

По его словам, развитие заонежских деревень неразрывно связано со строительством дороги "Великая Губа — Оятевщина". Деревня Оятевщина — это ближайшая к острову Кижи материковая точка. После окончания строительства дороги длиной 31 км станет возможным из Оятевщины на остров Кижи перевозить туристов паромами, что сделает круглогодичным посещение музея-заповедника под открытым небом. Пока же, по словам Родионова, 99% туристов приезжают на Кижи на круизных теплоходах и пассажирских судах на подводных крыльях. В самой деревне Оятевщина власти планируют разместить гостиницы, кафе, территорию для автокемпингов.

"Сегодня правительством региона ведется работа по подготовке, межеванию, постановке на кадастровый учет потенциально возможных земельных участков для строительства в этой материковой части Заонежья, подступающей непосредственно к Кижскому погосту, объектов туризма", — сообщил Родионов пресс-службе регионального правительства.

В новый туристический маршрут "Ожившие легенды Заонежья" предварительно включили шесть деревень, например, деревню Кузаранда. В ней расположена могила народной сказительницы Ирины Андреевны Федосовой (1831 — 1899 гг.), а так же ее музей.

Войдет в маршрут деревня Фоймогуба, в прошлом промышленный центр Заонежья. Здесь жили и работали немецкие и голландские инженеры, была развита торговля, строились пристани и склады, дворы, действовала лютеранская церковь. А в 1601 г. в село Толвуя на 5 лет Борис Годунов сослал знатную боярыню Марфу Ивановну Романову — мать будущего Великого Государя Михаила Романова (1613 -1645 гг.).

Под новый маршрут в управлении по туризму республики готовят туристическую программу. Это будут экскурсии по знаковым местам от "героев легенд", перед гостями планируется разыгрывать отдельные сюжеты народных сказаний.

Кроме того, в региональном управлении по туризму планируют создать линейку сувенирной продукции с использованием мотивов заонежских легенд, сообщили в пресс-службе карельского правительства. По словам Родионова, все эти мероприятия позволят увеличить ежегодный поток туристов на остров Кижи с 230 тыс. до 350 тыс. туристов.