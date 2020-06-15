По данным ведомства, 13 июня 50-летний мужчина погиб после купания в водопаде.

"Турист искупался под водопадом на Ивановских озерах, при выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Для извлечения тела погибшего были задействованы сотрудники МЧС и спецтехника", — говорится в сообщении.

Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии проводится процессуальная проверка для установление всех обстоятельств произошедшего.