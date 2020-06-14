Как сообщалось, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года.

«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса. Перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья», — говорится в сообщении турофиса.

Кроме того, согласно новым правилам, к перевозке и приему туристов допускаются только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.