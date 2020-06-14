Роспотребнадзор 1 июня выпустил рекомендации в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, согласно которым гостиницы должны предоставлять преимущественно одноместное размещение, за исключением семейного.

«У людей, которые приехали на отдых вместе, про заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что мера является рекомендательной и доказывание семейного статуса не относится к компетенции ведомства. «Принятие решения о предоставлении номеров и их заполнении полностью входит в сферу ответственности руководства гостиницы», — говорится в заявлении Роспотребнадзора в воскресенье.